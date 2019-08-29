"Надо оставлять": Арахамия рассказал, кто сохранит свой пост в новом Кабмине

Оксана Маркарова / @minfin.gov.ua

Министр финансов Оксана Маркарова имеет высокие шансы войти в новый состав Кабинета министров, заявил народный депутат от Слуги народа Давид Арахамия.

"Я лично знаю, что точно надо оставлять Оксану Маркарову. Потому что у нас бюджет, уже должны мы верстать бюджет следующего года. Она очень профессиональный человек", - подчеркнул он в комментарии журналистам.

Арахамия сообщил, что сегодня депутаты Слуги народа соберутся на встречу и обсудят кадровые вопросы правительства.Читайте также"Есть три человека": Зеленский рассказал о кандидатах на пост министра финансов

"Мы будем обсуждать, у нас в 12.20 заседание фракции", - подчеркнул он.

На вопрос, поддержит ли Слуга народа Авакова, если он будет выдвинут на министра МВД, депутат отметил: "Я сейчас не знаю, это будет сложный вопрос. Я честно говорю, что сложный вопрос. Еще неизвестно, давайте не нарушать интригу. Это уже через несколько часов выйдет на голосование. Мы посмотрим".

Напомним, ранее СМИ назвали претендента на кресло министра энергетики.