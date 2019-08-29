Новый Кабмин: СМИ назвали претендента на кресло министра энергетики

За назначение Алексея Оржеля выступает Слуга народа.
Министром энергетики и угольной промышленности может быть назначен Алексей Оржель.
Как сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правительстве, за назначение Оржеля выступает Слуга народа.
Оржель 1984 года рождения, окончил Киевский политехнический институт.
С 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Читайте такжеКто возглавит правительство Владимира ЗеленскогоЯвляется главой Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководитель сектора Энергетика офиса эффективного регулирования (BRDO).
Оржель прошел в Верховную Раду от партии Слуга народа по партийному списку.
Напомним, ранее сообщалось, что в команде Владимира Зеленского планируют переформатирование Кабмина.