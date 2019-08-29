Новый Кабмин: СМИ назвали претендента на кресло министра энергетики

Алексей Оржель / Фейсбук А.Оржеля

Министром энергетики и угольной промышленности может быть назначен Алексей Оржель.

Как сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правительстве, за назначение Оржеля выступает Слуга народа.

Оржель 1984 года рождения, окончил Киевский политехнический институт.

С 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Читайте такжеКто возглавит правительство Владимира ЗеленскогоЯвляется главой Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководитель сектора Энергетика офиса эффективного регулирования (BRDO).

Оржель прошел в Верховную Раду от партии Слуга народа по партийному списку.

Напомним, ранее сообщалось, что в команде Владимира Зеленского планируют переформатирование Кабмина.