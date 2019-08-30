Раскрыты подробности первого заседания нового Кабмина

Заседание правительства было "очень такое неформальное", сообщила новоназначенный министр.
Первое заседание нового Кабинета министров состоялось в ночь на пятницу, 30 августа, около 2 часов ночи.
Заседание Кабмина прошло экспромтом, рассказала новоназначенный министр образования и науки Анна Новосад, выступая перед коллективом МОН после своего представления, пишет УНИАН.
Чиновница добавила, что мероприятие было очень неформальным.
"…около 2 ночи было первое заседание правительства, очень такое неформальное, экспромтом", - заявила Новосад.
Напомним, 29 августа Верховной Рады IX созыва во время первого рабочего заседания назначила новый состав Кабмина и премьер-министра. Потом СМИ писали, что прошло тайное заседание правительства.