Раскрыты подробности первого заседания нового Кабмина

Первое заседание нового Кабмина прошло экспромтом, сказала Анна Новосад / УНИАН

Первое заседание нового Кабинета министров состоялось в ночь на пятницу, 30 августа, около 2 часов ночи.

Заседание Кабмина прошло экспромтом, рассказала новоназначенный министр образования и науки Анна Новосад, выступая перед коллективом МОН после своего представления, пишет УНИАН.

Чиновница добавила, что мероприятие было очень неформальным.

"…около 2 ночи было первое заседание правительства, очень такое неформальное, экспромтом", - заявила Новосад.

Напомним, 29 августа Верховной Рады IX созыва во время первого рабочего заседания назначила новый состав Кабмина и премьер-министра. Потом СМИ писали, что прошло тайное заседание правительства.