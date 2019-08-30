Названа возможная дата первого рабочего заседания нового Кабмина

Заседания нового Кабмина может пройти 4 сентября, сообщила министр / УНИАН

Новоизбранный министр развития общин и территорий Алена Бабак сообщила, что, скорее всего, первое рабочее заседание нового Кабинета министров состоится в среду, 4 сентября.

Члены правительства на заседание готовят неотложные решения, которые уже отработаны, их много, рассказала чиновница в эфире телеканала 112 Украина.

По словам собеседницы, в частности, Кабмин рассмотрит переименование министерств.

"Объединения Министерства топлива с министерством экологии очень много людей воспринимают неправильно, считая, что это потеря экологического направления в политике правительства", - отметила она.

Бабак добавила, что сейчас в мире есть тенденция объединять топливо с экологией, поскольку "постоянство энергетического обеспечения связано с тем, как используется все и как это влияет на окружающую среду, на климатические изменения".

Напомним, Верховная Рада IX созыва 29 августа в ходе первого рабочего заседания назначила состав нового Кабмина. Позже СМИ писали, что состоялось тайное заседание правительства.

Министр образования и науки Анна Новосад сообщила, что первое заседание Кабмин прошло 30 августа около 2 часов ночи. Чиновница отметила, что мероприятие было "очень такое неформальное".