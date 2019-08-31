"Чума фашизма явила свое рыло": в России отреагировали на планы Пристайко по Донбассу

Алексей Пушков отреагировал на планыі Пристайко / Twitter

На амбициозное обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко за полгода кардинально продвинуться в решении конфликта на Донбассе отреагировал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, новому главе МИДа не следует брать пример с экс-министра иностранных дел Павла Климкина, а следует "научиться правильно читать соглашения".

Также Пушков отметил, что намерение Пристайко решить вопрос с Донбассом за полгода является амбициозной, но сомнительной идеей.

"Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения. И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца", - высказался Пушков на своей странице в Twitter.

Отметим, россияне тоже вставили свои пять копеек в комментариях под сообщением Пушкова.

"Теперь главе МИД Украины надо думать о том , как бы Украина окончательно не стала разменной монетой в геополитической игре Европы , США , которые "по инерции" пытаются втянуть в неё и Россию", - сказала Александр Горбань.

"Сколько можно уже талдычить об этих сраных "соглашениях"! Ведь идиоту понятно, что хохломрази нихрена не будут выполнять!! Жесткачь нужен!!", - добавил некто Афанасий.

"Не трудно догадаться что Минские соглашения не будут выполняться ибо ВВП их написал тогда, когда ещё таилась надежда, а коричневая чума фашизма, которая реально явила своё рыло, казалась временным недоразумением, и сегодня нужно понимать, остановить убийц может только сила оружия", - высказался некто под ником Леон Владивосток Москва.

"К сожалению ничего они не решают и не решат(((((Снаряды списанные с СССР складов подрываються,деньги списывают как за новые, жители Донбасса погибают как установили бауины...пока амеры не прикажут, ничего не остановят (Есть решение есть...но его никто не услышит", - убежден некто под ником Глас ООН.

Читайте также"Кому Пушок может отдать приказ?": Пушилин дал команду убивать нарушителей перемирияНапомним, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в очередной раз заявил о том, что на Донбассе продолжается "гражданский конфликт", а не война. По его мнению, "если бы не было конфликта, не было бы и российской регулярной армии".

"Нет войны на Донбассе. Есть конфликт. Официально война не объявлена - значит, конфликт. У нас даже российские войска, когда вторглись, то войну не объявили. Мы оккупированы, да. Но основой всего является гражданский конфликт. Его нужно политическими методами снять с повестки дня - и тогда российским войскам придется сваливать. Вот почему я говорю сейчас о конфликте - с политической точки зрения", - сказал он.