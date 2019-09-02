Гончарук озвучил итоги заседания нового Кабмина

Кабмин решил ликвидировать экономического отдел МВД, сообщил Алексей Гончарук / УНИАН

В понедельник, 2 сентября, заседание нового Кабинета министров было подготовительным, однако члены правительства сделали первый символических шаг для бизнеса.

Сегодня правительство решило ликвидировать экономического отдел МВД - Департамент защиты экономики в составе Нацполиции, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в Киеве по итогам заседания.

Чиновник добавил, что на заседании также достигнута договоренность о переходе к цифровому документообороту.

"…надеюсь, до 1 октября удастся отказаться от бумажного документооборота между министерствами", - заявил глава Кабмина.

По словам Гончарука, решение о ликвидации Департамент защиты экономики является недоделанной работой и первым символическим шагом, "чтобы дать сигнал бизнесу, что в их работу вмешиваться не будут".

Ранее сообщалось, что на заседание Кабмина 2 сентября не пускали журналистов. Напомним, министр образования и науки Анна Новосад говорила, что первое заседание нового Кабмина прошло 30 августа около 2 часов ночи и было "очень такое неформальное".