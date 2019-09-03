"Сдох Ефим, и х*й с ним": украинцы обсуждают неприкосновенность и возможность "набить морду депутату"

Украинцы обсуждают отмену неприкосновенности / facebook.com/zelenskiy95

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада голосами 373 народных избранников во втором чтении одобрила президентский проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203).

Отметим, что перед голосованием к нардепам обратился президент Владимир Зеленский. Он заявил, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится иммунитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.

Украинцев подобное решение застало врасплох.

"Только на моей памяти институт депутатской неприкосновенность обещают отменить уже почти двадцать лет. За это время я закончил школу, пошел в институт, закончил институт, пошел на работу, у меня появился сын.

Ограничить неприкосновенность оказалось сложнее, чем отменить поправку Джексона-Вэника, придумать iPhone, принять Obama Care, запустить Falcon 9, изобрести элктромобиль и войти в эру роботов.

Все это время неприкосновенность служила прикрытием для преступлений и стала теперь символом лицемерия и сопротивления.

Аргументы о регрессиях, неправильных судах, прокурорах и политическом давлении (в особенности со стороны провластных депутатов) - это плевок в лицо тем, кто годами вынужден с этими неправильными судами и прокурорами жить, строить вопреки ним бизнес и трястись от любой бумажки.

Этот чертов Карфаген должен быть разрушен - неприкосновенность в существующем виде должна быть ограничена", - высказался бывший нардеп Мустафа Найем.

"И, чтоб два раза не вставать, еще о неприкосновенности. Это атавизм, который давно пора было отменять. Конечно, главный аргумент против отмены - это "теперь на депутатов можно будет давить с помощью фейковых дел". Ребятушки, а вам напомнить как последние 5 лет в ручном порядке Рада снимала неприкосновенность в ручном режиме со всех неугодных и неудобных? Когда власть хотела закрутить гайки, то неприкосновенность не спасала. А что гаишник не мог задержать пьяного депутата, когда оный всех налево и право на х*й посылал, вот да, теперь смогут. Будут ли - это уже другой вопрос, но смогут. В общем, уже давно неприкосновенность стала исключительно популистской ширмой, которой манипулировали по необходимости. Сняли и сняли. Как говорится в устном народном творчестве: Сдох Ефим, и х*й с ним! Так вижу", - высказался журналист Денис Гороховский.

"Добре дiло чинушу вищого ранга треба поставити в жарсткi рамки щоб не почувалися як рабовласники ми iх вибираемо вони потiм нас за дурнiв мають", - сказал Валентин Чубей.

"Кого треба було садить їх там вже нема. Одні ляльки карабаса. А європейська солідарність вигребе по повній. Час репресій настав", - убежден Юрий Подопригор.

"І що то дає мені, простому виборцю. Чи може хтось може морду депутатові наклепати?. Ні, у випадку якихось виступівпроти існуючої влади, народних депутатів не захистить їх мандат. От і радійте, корисні ідіотики", - сказал Aleks Panzerking.

"373 голоси – "За"! Фракція Європейська Солідарність підтримала законопроект, тому що у цих умовах ми несемо спільну відповідальність, щоби забезпечити незалежність парламенту. Ані мені, як п‘ятому президенту України, ані "Європейській Солідарності" нічого боятися. Ми діяли в рамках закону, і мета нашого перебування у Верховній Раді lХ скликання – рух країни до ЄС та НАТО. А це і означає верховенство права і рівність усіх перед законом!", - сказал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Отметим, что на Порошенко украинцы набросились из-за того, что он, по сути, примазался к принятию важного закона.

"А з якого боку ви,пане Порошенко до цього закону? Ваше було подання, та ВР не провелайого в дію. Сором собі приписувати чужі закони.Ви ще своїх "глашатаїв" у інтернеті підгодуйте, а то їм вже не сила писати вам хвалу", - возмутилась Галина Стадник.

Читайте также"Мафиози будут вне Рады": в Слуге народа оценили отмену неприкосновенностиНапомним, ранее президент Владимир Зеленский жестко обратился к нардепам и заявил, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится иммунитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.

"Я хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, голосования, или любые политические и публичные выступления", - сказал он, выступая во вторник с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения данного вопроса.