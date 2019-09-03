"Сдох Ефим, и х*й с ним": украинцы обсуждают неприкосновенность и возможность "набить морду депутату"

3 сентября 2019, 15:38

Украинцы в Сети бурно отреагировали снятие депутатской неприкосновенности.

Украинцы обсуждают отмену неприкосновенности / facebook.com/zelenskiy95

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада голосами 373 народных избранников во втором чтении одобрила президентский проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203).

Отметим, что перед голосованием к нардепам обратился президент Владимир Зеленский. Он заявил, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится иммунитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.

Украинцев подобное решение застало врасплох.

"Только на моей памяти институт депутатской неприкосновенность обещают отменить уже почти двадцать лет. За это время я закончил школу, пошел в институт, закончил институт, пошел на работу, у меня появился сын. 

Ограничить неприкосновенность оказалось сложнее, чем отменить поправку Джексона-Вэника, придумать iPhone, принять Obama Care, запустить Falcon 9, изобрести элктромобиль и войти в эру роботов.

Все это время неприкосновенность служила прикрытием для преступлений и стала теперь символом лицемерия и сопротивления.

Аргументы о регрессиях, неправильных судах, прокурорах и политическом давлении (в особенности со стороны провластных депутатов) - это плевок в лицо тем, кто годами вынужден с этими неправильными судами и прокурорами жить, строить вопреки ним бизнес и трястись от любой бумажки.

Этот чертов Карфаген должен быть разрушен - неприкосновенность в существующем виде должна быть ограничена", - высказался бывший нардеп Мустафа Найем.

"И, чтоб два раза не вставать, еще о неприкосновенности. Это атавизм, который давно пора было отменять. Конечно, главный аргумент против отмены - это "теперь на депутатов можно будет давить с помощью фейковых дел". Ребятушки, а вам напомнить как последние 5 лет в ручном порядке Рада снимала неприкосновенность в ручном режиме со всех неугодных и неудобных? Когда власть хотела закрутить гайки, то неприкосновенность не спасала. А что гаишник не мог задержать пьяного депутата, когда оный всех налево и право на х*й посылал, вот да, теперь смогут. Будут ли - это уже другой вопрос, но смогут. В общем, уже давно неприкосновенность стала исключительно популистской ширмой, которой манипулировали по необходимости. Сняли и сняли. Как говорится в устном народном творчестве: Сдох Ефим, и х*й с ним! Так вижу", - высказался журналист Денис Гороховский.

"Добре дiло чинушу вищого ранга треба поставити в жарсткi рамки щоб не почувалися як рабовласники ми iх вибираемо вони потiм нас за дурнiв мають", - сказал Валентин Чубей.

"Кого треба було садить їх там вже нема. Одні ляльки карабаса. А європейська солідарність вигребе по повній. Час репресій настав", - убежден Юрий Подопригор.

"І що то дає мені, простому виборцю. Чи може хтось може морду депутатові наклепати?. Ні, у випадку якихось виступівпроти існуючої влади, народних депутатів не захистить їх мандат. От і радійте, корисні ідіотики", - сказал Aleks Panzerking.

"373 голоси – "За"! Фракція Європейська Солідарність підтримала законопроект, тому що у цих умовах ми несемо спільну відповідальність, щоби забезпечити незалежність парламенту. Ані мені, як п‘ятому президенту України, ані "Європейській Солідарності" нічого боятися. Ми діяли в рамках закону, і мета нашого перебування у Верховній Раді lХ скликання – рух країни до ЄС та НАТО. А це і означає верховенство права і рівність усіх перед законом!", - сказал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Отметим, что на Порошенко украинцы набросились из-за того, что он, по сути, примазался к принятию важного закона.

"А з якого боку ви,пане Порошенко до цього закону? Ваше було подання, та ВР не провелайого в дію. Сором собі приписувати чужі закони.Ви ще своїх "глашатаїв" у інтернеті підгодуйте, а то їм вже не сила писати вам хвалу", - возмутилась Галина Стадник.

Читайте также"Мафиози будут вне Рады": в Слуге народа оценили отмену неприкосновенностиНапомним, ранее президент Владимир Зеленский жестко обратился к нардепам и заявил, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится иммунитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.

"Я хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, голосования, или любые политические и публичные выступления", - сказал он, выступая во вторник с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения данного вопроса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
соцсети Петр Порошенко депутатская неприкосновенность новости Украины отмена депутатской неприкосновенности
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:20
Терминатор Темная судьба: Кэмерон планирует снять каноничную трилогию
16:19
"День и ночь": Грудастая депутатша от Слуги народа захотела круглосуточного секса без неприкосновенности
16:05
Мустафа Найем может стать замом главы Укроборонпрома - журналистка
15:56
У Зеленского рассказали, когда закон об импичменте рассмотрят в Раде Видео
15:54
В Раде рассказали, когда возьмутся за отмену президентского иммунитета Видео
15:53
В Казахстане умер известный футболист
15:49
"Без трусов": Леся Никитюк взбудоражила пикантным фото
15:38
"Сдох Ефим, и х*й с ним": украинцы обсуждают неприкосновенность и возможность "набить морду депутату" Видео
15:36
Порошенко не пришел на допрос в ГБР Видео
15:30
Журналист рассказал, как Путин шантажирует Зеленского Видео
15:30
"Это абсурд": Медведчук разозлился на Зеленского за его слова о своей партии
15:24
Следующим соперником Усика станет Спонг
15:07
"Подсиживает Разумкова?": со спикером Рады произошел конфуз Видео
15:04
Нидерланды просят Украину не отдавать РФ боевика Цемаха, который крайне нужен Путину
15:03
Украинский боец высказал пожелание на бой Нурмагомедов - Порье
14:59
"Ожидается пополнение": Бузову загнобили из-за бывшего мужа
14:39
Министр культуры заговорил о смерти и решил отдать свои органы нуждающимся Видео
14:32
Рада направила в КСУ законопроект о праве президента назначать директоров НАБУ и ГБР Видео
14:31
Такой наглости не ожидали: в "ДНР" "случайно" сгорел дом главного полицейского боевиков Видео
14:27
"Как у бабушки": полуголая Гагарина засветилась в срамной фотосессии
14:17
В Италии "героином замироточила" фреска с "ликом" Захарченко - Сеть в шоке от фото
14:06
"Сегодня 3 сентября, а Верховная Рада без меня": Ляшко исполнил песню-мем Шуфутинского Видео
14:05
Украине грозит блэкаут зимой: эксперт дал тревожный прогноз Видео
13:42
"Дурачок... все просрал из-за денег": украинцы ждут "изгоя" Порошенко "в тюрьме Донецка" Видео
13:40
Отмена монополии адвокатов: Рада дала зеленый свет Видео
13:39
Танці з зірками 2019: у Билык бомбануло от слов Екатерины Кухар
13:37
В семье Юлии Тимошенко случилось горе
13:26
Селезнев отправился в Турцию
13:15
Гигантская свастика: в РФ опозорились с подарком детям к 80-летию начала Второй Мировой войны
13:05
Дубилет рассказал, когда в Украине в топку истории отправят бумажный документооборот
13:02
Надо переворачивать: Шуфутинский срочно обратился к фанатам Видео
12:54
Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров
12:54
"Мафиози будут вне Рады": в Слуге народа оценили отмену неприкосновенности Видео
12:52
В России блогер угодил на 5 лет за решетку за пост в Twitter
12:45
"Зато без б*ндер": в "ДНР" забили тревогу из-за отсутствия студентов
12:44
Лукашенко рассказал, почему продолжается война на Донбассе
12:38
В Украине отменили депутатскую неприкосновенность: что это значит
12:26
Синоптик предупредила украинцев о резком похолодании: карта прогноза погоды Видео
12:25
Блестящая пиар-акция: почему отмена неприкосновенности не даст нужного эффекта мнение
12:22
"VIP вагон": Укрзализныця влипла в скандал из-за жутких условий Видео
12:22
Х-Фактор 2019: Шурову причинили боль в новом сезоне
12:12
В России попытались повесить на ВСУ вину в обстреле журналистов на Донбассе: детали
12:12
Тайсон едко поиздевался над Шахтером из-за своей непродажи в Рому
11:59
Суд продлил арест боевика Цемаха, который очень нужен Путину
11:57
"Пошла она в жопу!": с росТВ выгнали украинского эксперта Видео
11:45
Рада окончательно убила депутатскую неприкосновенность Видео
11:39
"Это шедевр": Оля Полякова придумала новый мем с Зеленским
11:38
Боится терроризма: Лукашенко объяснил, почему Минск наглухо закрыл границу с Украиной
11:34
Снятие депутатской неприкосновенности: онлайн-трансляция заседания Рады Видео
11:26
В Киеве схлестнулись в драке бывший и нынешний депутаты Рады
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять