Затяжная эпопея с обменом пленными: Путин создал новую помеху

Путин сорвал обмен пленными / Reuters

Эпопея с обменом пленными продолжается. И если ранее в Кремле просто красиво отморозились, то на данном этапе Владимир Путин заблокировал обмен пленными между Украиной и Россией, выдвинув новое условие, заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

При этом, убежден Умеров, большинство политзаключенных понимают ситуацию, в которой они оказались.

"Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина", - подчеркнул замглавы Меджлиса.

Кроме того, Умеров обратил внимание на то, что Путин "довел ситуацию до точки кипения".

"И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие - освободить свидетеля по Боингу. Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин совершил", - добавил замглавы Меджлиса.

Напомним, ранее Нидерланды попросили Украину не отдавать РФ боевика Цемаха, который крайне нужен Путину. Прокуратура Нидерландов обратилась к своим украинским коллегам с просьбой не выдавать России в рамках обмена пленными "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний.

В письме главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке называет Цемаха подозреваемым по делу и настаивает на том, что "чрезвычайно важно" допросить его силами Совместной следственной группы, сообщает газета NRC Handelsblad.

Кроме того, основанием для пересмотра его статуса послужило появление у следствия некоей новой информации, суть которой не раскрывается.

Читайте такжеОбмен пленными: Москалькова разьяснила, что затягивает процессТакже 3 сентябрясуд продлил арест "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний. О продлении ареста Цемаха сообщил его адвокат Роман Гонтарев.

При этом Гонтарев категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией.