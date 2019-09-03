Затяжная эпопея с обменом пленными: Путин создал новую помеху

3 сентября 2019, 17:03

Доведя ситуацию до точки кипения, Путин дал задний ход, поставив новое условие - освободить свидетеля по Боингу, сказал замглавы Меджлиса.

Путин
Путин сорвал обмен пленными / Reuters

Эпопея с обменом пленными продолжается. И если ранее в Кремле просто красиво отморозились, то на данном этапе Владимир Путин заблокировал обмен пленными между Украиной и Россией, выдвинув новое условие, заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

При этом, убежден Умеров, большинство политзаключенных понимают ситуацию, в которой они оказались.

"Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина", - подчеркнул замглавы Меджлиса.

Кроме того, Умеров обратил внимание на то, что Путин "довел ситуацию до точки кипения".

"И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие - освободить свидетеля по Боингу. Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин совершил", - добавил замглавы Меджлиса.

Напомним, ранее Нидерланды попросили Украину не отдавать РФ боевика Цемаха, который крайне нужен Путину. Прокуратура Нидерландов обратилась к своим украинским коллегам с просьбой не выдавать России в рамках обмена пленными "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний.

В письме главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке называет Цемаха подозреваемым по делу и настаивает на том, что "чрезвычайно важно" допросить его силами Совместной следственной группы, сообщает газета NRC Handelsblad.

Кроме того, основанием для пересмотра его статуса послужило появление у следствия некоей новой информации, суть которой не раскрывается.

Читайте такжеОбмен пленными: Москалькова разьяснила, что затягивает процессТакже 3 сентябрясуд продлил арест "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний. О продлении ареста Цемаха сообщил его адвокат Роман Гонтарев.

При этом Гонтарев категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
условие Владимир Путин Боинг MH17 обмен пленными Ильми Умеров новости Крыма Владимир Цемах
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:53
В набсовете Ощадбанка решили пойти судебной войной на НБУ
17:52
Крепостная 2 сезон: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
17:43
Военный эксперт рассказал о мечтах Путина по Украине
17:36
Суд еще раз обломал пытавшуюся арестовать имущество Ющенко Генпрокуратуру
17:28
"Штаны порвались": Дорофеева засветилась на пикантном фото
17:28
В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два лайнера – первые детали, видео Видео
17:24
Жеребьевка Юношеской лиги УЕФА: Динамо получило соперников
17:15
Порошенко нагрубил и объяснил, почему не явился на допрос в ГБР Видео
17:14
Жутко и зрелищно: NASA показало, как мощный ураган Дориан выглядит из космоса - фото
17:07
В семье Тимошенко случилось горе: стало известно, кто умер
17:03
Затяжная эпопея с обменом пленными: Путин создал новую помеху Видео
16:50
Генерал сказал, сдаст ли Запад Украину России Видео
16:42
"Буду рада приветствовать": Меркель позвала Гончарука в Берлин Видео
16:35
Парламент отстранил Милованова с должности замглавы Совета НБУ
16:25
Политтехнолог рассказал о комплексе Путина
16:21
"Нанотехнологии, развиваются стремительно": украинцы позавидовали "упоротым землячкам из "ЛНР"
16:20
Терминатор Темная судьба: Кэмерон планирует снять каноничную трилогию Видео
16:19
Грудастая нардеп от Слуги народа в переписке захотела постоянного секса: фото
16:05
Мустафа Найем может стать замом главы Укроборонпрома - журналистка
15:56
У Зеленского рассказали, когда закон об импичменте рассмотрят в Раде Видео
15:54
В Раде рассказали, когда возьмутся за отмену президентского иммунитета Видео
15:53
В Казахстане умер известный футболист
15:49
"Без трусов": Леся Никитюк взбудоражила пикантным фото
15:38
"Сдох Ефим, и х*й с ним": украинцы обсуждают неприкосновенность и возможность "набить морду депутату" Видео
15:36
Порошенко не пришел на допрос в ГБР Видео
15:30
Журналист рассказал, как Путин шантажирует Зеленского Видео
15:30
"Это абсурд": Медведчук разозлился на Зеленского за его слова о своей партии
15:24
Следующим соперником Усика станет Спонг
15:07
"Подсиживает Разумкова?": со спикером Рады произошел конфуз Видео
15:04
Нидерланды просят Украину не отдавать РФ боевика Цемаха, который крайне нужен Путину
15:03
Украинский боец высказал пожелание на бой Нурмагомедов - Порье
14:59
"Ожидается пополнение": Бузову загнобили из-за бывшего мужа
14:39
Министр культуры заговорил о смерти и решил отдать свои органы нуждающимся Видео
14:32
Рада направила в КСУ законопроект о праве президента назначать директоров НАБУ и ГБР Видео
14:31
Такой наглости не ожидали: в "ДНР" "случайно" сгорел дом главного полицейского боевиков Видео
14:27
"Как у бабушки": полуголая Гагарина засветилась в срамной фотосессии
14:17
В Италии "героином замироточила" фреска с "ликом" Захарченко - Сеть в шоке от фото
14:06
"Сегодня 3 сентября, а Верховная Рада без меня": Ляшко исполнил песню-мем Шуфутинского Видео
14:05
Украине грозит блэкаут зимой: эксперт дал тревожный прогноз Видео
13:42
"Дурачок... все просрал из-за денег": украинцы ждут "изгоя" Порошенко "в тюрьме Донецка" Видео
13:40
Отмена монополии адвокатов: Рада дала зеленый свет Видео
13:39
Танці з зірками 2019: у Билык бомбануло от слов Екатерины Кухар
13:37
В семье Юлии Тимошенко случилось горе
13:26
Селезнев отправился в Турцию
13:15
Гигантская свастика: в РФ опозорились с подарком детям к 80-летию начала Второй Мировой войны
13:05
Дубилет рассказал, когда в Украине в топку истории отправят бумажный документооборот
13:02
Надо переворачивать: Шуфутинский срочно обратился к фанатам Видео
12:54
Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров
12:54
"Мафиози будут вне Рады": в Слуге народа оценили отмену неприкосновенности Видео
12:52
В России блогер угодил на 5 лет за решетку за пост в Twitter
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять