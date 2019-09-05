Вице-спикер Рады рассказал, почему регламент парламента нужно изменить

Руслан Стефанчук / УНИАН

Разработка нового регламента − первостепенная задача для нардепов IХ созыва.

С таким заявлением в четверг, 5 сентября, выступил первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Наша задача номер один - мы его уже обсудили на уровне руководства Верховной Рады, с председателями и заместителями председателя нашей фракции, с председателями комитетов - разработать совершенно новый Регламент, который был совокупностью процедур [...]. которые бы предоставили возможность при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечивать быстрый и динамичный рассмотрение вопросов. Потому что иначе мы превратимся, опять-таки, на правовой джем, где будет процесс ради процесса, где вносится кодекс любой и "умирает" под пятью тысячами поправок. Такого не должно быть ", - заявил он.

Напомним, ранее Руслан Стефанчук рассказал о том, когда закон об импичменте президента Украины. До этого он рассказывал, сколько нардепы от Слуги народа планируют внести поправок в Конституцию.