В СМИ утекли подробности закрытой встречи Зеленского с нардепами от Слуги народа

Алексей Гончару и Владимир Зеленский / УНИАН

В СМИ просочились некоторые сведения о закрытой от публики и прессы встречи народных депутатов IX созыва во фракции Слуги народа с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

В первую очередь всех народных депутатов попросили сдать смартфоны, сообщает Telegtram-канал УП. Off the record. Также известно, что кроме президента и премьера, на встрече присутствуют министр финансов Оксана Маркарова и прокурор Руслан Рябошапка.

Далее, президент выступил с двадцатиминутной мотивационной речью, в которой поблагодарил нардепов за работу на минувшей неделе и призвал не снижать темпов. Затем, народные избранники задавали Зеленскому свои вопросы - в основном по поводу голосований и законопроектов.

На вопрос об обмене пленными между Россией и Украиной президент отвечать отказался.

Напомним, ранее СМИ узнали о том, как президент Владимир Зеленский морально "накачивал" нардепов-"слуг народа". До этого у Зеленского рассказали, на каком языке заговорят депутаты от СН в Раде.



