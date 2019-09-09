Последний рейс малазийского боинга: у Меркель не смогли промолчать о Цемахе

У Меркель отреагировали на выдачу РФ Владимира Цемаха / Reuters

Передача России в ходе обмена пленными 7 сентября одного из главных свидетелей по делу сбитого над Донбассом боинга МН17 вовсе не означает, что попытка привлечь виновных к справедливости будет прекращена, заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Что касается расследования сбивания самолета МН17, то совершенно ясно, освобождение одного человека не может быть знаком того, что поиск справедливости будет прекращен, что не будут продолжены усилия четко назвать виновных", - сказал Зайберт в понедельник, 9 сентября, на брифинге в Берлине.

По словам представителя Германии, стоит сконцентрироваться на украинцах, которые были освобождены благодаря этому обмену и смогли вернуться домой, передает Укринформ.

"Такое развитие в итоге дает определенную надежду, что этот обмен даст положительный импульс для других важных мероприятий выполнения Минских соглашений", - отметил представитель Меркель.

Напомним:

9 сентября стало известно, почему Зеленский отдал Цемаха Путину. Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, заявил, выдача России Владимира Цемаха не будет иметь для Украины каких-либо политических последствий.

"Президент Зеленский провел консультации с некоторыми европейскими лидерами, и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона относительно Цемаха, были реализованы. Они имели возможность провести все, что хотели, в рамках расследования", - сказал Ермак

Читайте такжеТруп, оторванная нога: обнародованы жуткие детали спецоперации СБУ по похищению Цемаха из "ДНР"8 сентября в МИД Нидерландов подтвердили допрос Цемаха до обмена заключенными. Единственного свидетеля дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе Владимира Цемаха успели допросить в Украине до того, как он поучаствовал в обмене пленными между российской стороной и Украиной, сообщил глава МИД Нидерландов Стефан Блок.

Министр рассказал, что обмен удерживаемых лиц между двумя странами был отложен по просьбе Нидерландов.