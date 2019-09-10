Адвокат назвал возможных участников следующего обмена пленными между Украиной и РФ

Сейчас в России в заключении находятся несколько сотен человек, в том числе задержанные в оккупированном Крыму крымские татары / Reuters

Адвокат украинских политзаключенных в России Илья Новиков надеется, что крымские татары, которых незаконно задержали и удерживают в России, попадут в следующий список на обмен между Киевом и Москвой.

В эфире программы Сейчас на Громадськом Новиков напомнил, что кроме Эдема Бекирова, фактически никто из крымских татар не попал в список на обмен, который состоялся 7 сентября.

"Я надеюсь, что они попадут во второй раунд переговоров", - отметил Новиков.

Также адвокат украинских политзаключенных в РФ ожидает, что Валентин Выговский и Игорь Кияшко, обвиненные в шпионаже, также будут освобождены. Кроме того, до сих пор находится в плену Алексей Черний - последний участник группы Сенцова. Ему осталось полтора года из указанного российским судом срока.

"Надеюсь, что Черний раньше 2021 год окажется дома", - добавил Новиков.

Читайте такжеЧего ждать от Путина после обмена пленнымиНапомним, ранее Илья Новиков рассказал о трех сценариях освобождения захваченных украинских моряков.

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена заключенных, заявил, что обмен пленными, который состоялся между Украиной и Россией 7 сентября, был первым шагом для последующего освобождения украинцев. По его словам, работа продолжается и не исключено, что незаконно задержанные Россией украинцы могут вернуться домой до конца года.