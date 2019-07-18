Адвокат рассказал о трех сценариях освобождения захваченных украинских моряков

18 июля 2019, 18:58

Один из вариантов освобождения моряков связан с Кириллом Вышинским.

Суд над украинскими моряками
Суд над украинскими моряками / Twitter.com bankomet

Один из вариантов освобождения захваченных Россией украинских моряков связан с связан с внеочередными парламентскими выборами в Украине, заявил российский адвокат из группы защитников украинских военнопленных моряков Илья Новиков.

"Первый вариант был связан с выборами в Украине 21 июля и именем Виктора Медведчука. Правда, до 21 числа осталось пару дней и даже если ребят в пятницу или субботу освободят, то это вряд ли на что-то повлияет", – заявил Новиков.

По его словам, еще один вариант связан с пророссийским журналистом Кириллом Вышинским, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

"В пятницу, 19 июля в Киеве состоится суд по продлению меры пресечения Вышинского. И суд может принять какое-либо компромиссное решение. В таком случае и по морякам может быть компромисс. Но прямого обмена не будет", – считает адвокат.

Читайте также"Не получилось у Зе договориться с Пу": в России продлили до осени арест пленным украинским морякамИ третий вариант – это апелляция на решение российского суда о продлении меры пресечения морякам.

Это заседание пройдет в Мосгорсуде, само по себе оно ничего не означает, мы это уже проходили много раз. Но в плане политики там тоже может быть принято какое-то решение. Например, дело могут прекратить или отправить парней под залог. Причем такой, который позволит им спокойно уехать домой и забыть все это", – пояснил Новиков obozrevatel.com.

Напомним, ранее Европейский парламент приняли резолюцию, в которой потребовал от РФ освободить пленных моряков.

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Россия захват моряков Украина
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