Слуга народа получила еще одну "жирную" должность в Раде

10 сентября 2019, 10:33

Председателем Счетной комиссии был избран народный депутат Украины Александр Корниенко.

Верховная Рада
В Верховной Раде избрали председателя Счетной комиссии / Фото: УНИАН

Председателем Счетной комиссии Верховной Рады Украины избран первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александра Корниенко.

Как сообщил в сессионном зале парламента председатель ВР Дмитрий Разумков, 3 сентября состоялось организационное заседание Счетной комиссии ВР.

"Председателем Счетной комиссии был избран народный депутат Украины Александр Корниенко. Заместителем председателя Счетной комиссии избран народный депутат Украины Юрия Павленко (депутат от Оппозиционного платформы - За жизнь, - ред.). Секретарем Счетной комиссии избрана народный депутат Украины Александра Устинова (депутат от фракции Голос, - ред.)", - добавил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Слуге народа решили изменить "правила игры" при принятии госбюджета.

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Верховная Рада Счетная комиссия Слуга народа Александр Корниенко
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