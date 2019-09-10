Эксперт рассказал, к чему приведет принятый с нарушениями Радой закон об импичменте

Заседание Верховной Рады / Reuters

При принятии законопроекта об импичменте президента нардепы IX созыва нарушили регламент Верховной рады, что уже в ближайшему будущем будет иметь серьезные последствия.

Такое мнение в комментарии порталу "Слово и дело" высказал эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

Читайте такжеВ комитете Рады поддержали законопроект Зеленского об импичменте президентаПо его мнению, пояснил, во время голосования применялась сокращенная процедура. Согласно ней, принимать законопроект в целом можно лишь тогда, когда, в частности, нет никаких замечаний у Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ) и у других нардепов.

"Вывод по законопроекту ГНЭУ содержит замечания и говорит о том, что законопроект нуждается в доработке. К тому же, народные депутаты во время заседаний в Верховной раде неоднократно высказывали свои замечания к законопроекту", – заявил Бондаренко.

По его словам, невозможность депутатов подавать поправки ко второму чтению –главный элемент, на базе которого Конституционный суд обычно признает неконституционным законопроект в целом или указывал на нарушение конституционной процедуры.

Напомним, что во вторник, 10 сентября, Верховная Рада приняла в целом законопроект об импичменте под №1012, поданный президентом Владимиром Зеленским. Свои голоса отдали свои голоса 245 народных избранников.