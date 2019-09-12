Ирине Геращенко запретили появляться в Раде

12 сентября 2019, 15:35

Депутат поплатилась за высказывания в адрес своих коллег.

Геращенко Ир
Ирина Геращенко / УНИАН

На заседании регламентного Комитета по вопросам Регламента и депутатской этики парламентария от Европейской солидарности Ирину Геращенко лишили права посещать заседания Верховной Рады.

Причиной стали оскорбления в сторону депутатов от партии Слуга Народа. 10 сентября Геращенко сравнила депутатов СН с "зелеными человечками", из-за чего у нее произошла в стенах парламента перепалка со спикером Дмитрием Разумковым.

На заседании Комитета приняли решение отстранить Геращенко на пять дней.

Свое возмущение депутат высказала ранее на своей странице в соцсети Facebook, написав, что ей хотят "устроить публичную порку за высказывания".

"В ответ на грубое нарушение новым спикером регламента, я выступила эмоционально и образно, но чертями никого не называла, и ни одной фамилии или названия фракции не вспоминала. И, по Фрейду, народ перевозбудился", - написала нардеп.

Также она приложила к посту фото письма, в котором ее вызывают на заседание Регламентного комитета по инициативе председателя фракции СН Давида Арахамии.

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Верховная Рада Ирина Геращенко Слуга народа Дмитрий Разумков Европейская солидарность
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