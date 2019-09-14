"У Кучмы склероз": у Суркова опустились до хамства из-за особого статуса ОРДЛО

14 сентября 2019, 13:25

Украинская сторона не собирается выполнять Минские соглашения, считает Алексей Чеснаков.

Кучма Зеленский
Владимир Зеленский и Леонид Кучма / president.gov.ua

Заявления официального представителя Украины в Минской Контактной группе Леонида Кучмы о том, что президент Владимир Зеленский не готов предоставить особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей является доказательством того, что Украина не выполняет Минские соглашения, подчеркнул близкий к советнику президента России Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков.

По его мнению, одновременные заверения Украины о необходимости выполнения Минских соглашений и призывы к сохранению санкций против РФ за невыполнение соглашений являются двойной игрой.

"Видимо у господина Кучмы наступил склероз. Ему лучше еще раз прочитать текст Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года. Минские соглашения - это не что иное, как соглашения об особом статусе Донбасса. В них перечислены параметры, которые необходимо выполнить Киеву для обеспечения этого особого статуса", - пишет Чеснаков в своем Telegram-канале.

Читайте также"Нормандская четверка" перенесла встречу и "Минск-3" подписан не будет - ПристайкоСсылаясь на заявления Кучмы он также подчеркнул, что Киев не готов к массовой амнистии представителей "Л/ДНР" и добавил, что опыт урегулирования подобных конфликтов по всему миру говорил, что без массовой амнистии мира достичь не получится. 

"Неуклюжие высказывания Кучмы либо сделаны по глупости, либо украинская сторона всем демонстрирует, что не является ответственным партнером и не собирается выполнять Минские соглашения", - добавил Чеснаков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина рассчитывает провести местные выборы по всей территории страны, включая оккупированные районы.

В свою очередь президент Владимир Зеленский уточнил, что местные выборы на оккупированном РФ Донбассе будут проведены исключительно по украинскому законодательству и после отвода с территории российских войск.

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Донбасс Россия Минские соглашения ОРДЛО Владислав Сурков Леонид Кучма Украина
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