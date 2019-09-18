Выборы на Донбассе: эксперт дал совет Украине, как подготовиться

Люди на Донбассе поражены в том числе и ненавистью к украинскому населению / Фото vk.com anna-news.info

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко рассказал, что необходимо сделать официальному Киеву до проведения выборов на ныне оккупированном Донбассе.

Украина сейчас слишком сосредоточена на самом факте выборов не подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и выигрыше на них одиозных персонажей. Петренко уверен, что стоит задуматься над тем, что днем выборов история Украины не ограничивается - у нас будут происходить дальнейшие процессы, а Киев рано или поздно получит контроль над границей.

"И вот тут уже возникает вопрос - способны ли мы, получив контроль над границей, осуществлять такие информационные процессы, чтобы убедить людей, которые там живут, поддержать на условных "следующих выборах" проукраинских кандидатов и проукраинские партии", - отметил Петренко.

Он акцентировал на том, что оккупированный Донбасс сейчас информационно другой. Люди там поражены другими информационными посылами, включая ненависть к украинскому населению.

"И потому первое, что мы должны там предпринимать, – формировать на тех территориях проукраинские взгляды. Теми источниками, которые есть в Украине, сейчас этого сделать нереально – должен быть создан отдельный канал, который на понятном для них языке будут подаваться проукраинские сигналы. Например, в Украине сейчас есть условные прокремлевские телеканалы, которые подают информацию так, как это выгодно Кремлю, но в контексте украинской ситуации. По той же схеме должны работать и проукраинские телеканалы на той территории", - считает эксперт.

Читайте такжеМир на Донбассе: Пристайко рассказал, в чем суть "формулы Зеленского"По его мнению, чтобы провести выборы, Украине сейчас не требуется вносить никаких изменений в законодательство – они вносились ранее, еще во времена пятого президента Петра Порошенко.

"Что же касается тех изменений в Конституцию, которых от Украины добивается Россия, то согласно тем же Минским соглашениям, мы должны согласовывать изменения в Конституцию с представителями оккупированных территорий. Но мы должны признать и вести переговоры только с теми представителями, которые будут избраны на выборах, результаты которых признают Украина и ОБСЕ", - добавил он.

Также Петренко считает, что Украине не стоит экономить на безопасности и нужно развивать армию, чтобы защищать свои территории.

"Еще одно обстоятельство, вызывающее риск - непризнание Россией наличия ее людей на Донбассе. Вывод войск также является одним из пунктов минских соглашений. А поскольку Россия не признает, что на Донбассе именно ее солдаты, она может прямо сейчас отмежеваться от них и вовсе выйти из переговоров. И потому, в плане безопасности, важно развивать свою армию, поскольку нам надо будет оберегать наши территории. И в этом случае явно не стоит уменьшать траты на безопасность", - отметил эксперт.

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Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина рассчитывает провести местные выборы по всей территории страны, включая оккупированные районы.

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что выборы на оккупированном Донбассе на данный момент невозможны. Европейский политик считает, что свободные выборы на Донбассе могут состояться только в системе украинской юрисдикции.