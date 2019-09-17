В ОБСЕ отвергли идею проведения выборов на Донбассе

Мирослав Лайчак назвал условия проведения выборов на Донбассе / Фото: УНИАН

Выборы на оккупированном Донбассе на данный момент невозможны. Об этом заявил глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который ранее назвал формулу Штайнмайера реальным шансом для выполнения Минских договоренностей и восстановления мира в Украине.

Свободные выборы на Донбассе могут состояться только в системе украинской юрисдикции, считает европейский политик.

"Я думаю, что свободные выборы могут пройти только в свободной обстановке, и, конечно, по украинским законам и при наблюдении со стороны международных наблюдателей - ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции", - заявил Лайчак в интервью ВВС Украина.

Предшествовать проведению выборам должен вывод российский войск из региона, а также установление Украиной контроля над границей на Востоке.

"Конечно, о конкретных деталях должны договориться стороны, и поскольку Донбасс является территорией Украины, я считаю правомерным, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть, украинское правительство скажут, что атмосфера, предпосылки для свободных выборов. На сегодня такой ситуации нет", - резюмировал Лайчак.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что первыми значительными шагами на пути к миру на Донбассе станут полное прекращение огня и окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской на Луганщине.

Кроме того, глава государтсва заявлял, что потребует на встрече от "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) решения вопросов обмена, разведения войск и проведения выборов на Донбассе.