Тупицкий стал новым главой Конституционного суда, Головатый - его зам

Тупицкий возглавил КСУ / УП

Во вторник, 17 сентября, новым главой Конституционного суда Украины, где ранее произошел бунт судей, стал Александр Тупицкий. Также был избран заместитель главы суда - им стал Сергей Головатый, который стал судьей КСУ в феврале 2018 года.

"Главой КСУ был избран Александра Тупицкого. А заместителем главы суда Сергея Головатого", - сообщили в КСУ.

Как отмечается, необходимость избрания нового главы КСУ была связана с тем, что срок полномочий предыдущего главы КСУ был исчерпан.

Александр Тупицкий: что о нем известно

В 2011 году экс-глава Куйбышевского райсуда Донецка Александр Тупицкий был назначен на должность председателя Львовского апелляционного хозсуда.

В 2012 году Тупицкий получил должность председателя Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.

Судьей Конституционного суда Тупицкий стал 14 мая 2013 года.

Известен тем, что, будучи, во времена губернаторства Виктора Януковича, судьей Куйбышевского райсуда Донецка, вел дело адвоката Сергея Салова.

В день выборов 31 октября 1999 года адвоката Салова задержали правоохранители и нашли в его сумке пять фальшивых экземпляров газеты "Голос Украины", в которой утверждалось, что, якобы, Кучма умер, а страной правит его двойник.

Читайте такжеМандат на бочку: Рада направила в КСУ закон Зеленского о санкциях против депутатов-нарушителейНапомним, во вторник, 14 мая, судьи Конституционного суда Украины на закрытом заседании решили уволить председателя КСУ Станислава Шевчука. Судьи выразили недоверие Шевчуку, но он не захотел уходить в отставку и покинул заседание. Новым главой КСУ избрана Наталья Шаптала, за нее проголосовали 12 судей.