"Разберемся изнутри": в Конституционном суде прокомментировали бунт судей против Шевчука

В Конституционном суде прокомментировали бунт судей против Шевчука / bigkiev.com.ua

В Конституционном суде Украины назревает бунт: сегодня было обнародовано письмо троих судей Конституционного суда о необходимости отставки председателя КС Сергея Шевчука.

Сергей Сас, Николай Мельник и Игорь Слиденко заявили, что "дальнейшее пребывание Шевчука в должности главы суда приведет к полному развалу суда и разрушению конституционного правосудия".

Шевчука обвиняют в том, что тот "поставил свои интересы выше интересов суда, государства и общества" и "сосредоточил свои усилия на использовании возможностей высокой государственной должности для достижения личных целей и удовлетворения собственных амбиций".

Данное письмо было разослано всем членам КС. В то же время комментировать документ авторы письма отказываются, заверяя, что разберутся сами, не вынося сор из избы.

"Нам нужно с этими вещами разобраться внутри своей институции. Эти вещи для нас не являются комфортными ни внутренне, ни внешне. Мы все сделаем для того, чтобы разобраться внутри", – заявил Сас.

Напомним, что одним из последних резонансных решений Конституционного суда стала отмена статьи о незаконном обогащении. Шевчук тогда заверял, что решение принимались без какого-либо политического давления.

Ранее был опубликован список просивших об отмене статьи за незаконное обогащение нардепов. В настоящее время НАБУ расследует около 50 дел по данной статье.