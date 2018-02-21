Названо имя нового главы Конституционного Суда

Новым председателем Конституционного суда на специальном пленарном заседании был избран Станислав Шевчук, бывший судья Европейского суда по правам человека от Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академи правовых наук Украины назначен судьей Конституционного суда Украины 13 марта 2014 года.

Отметим, что Шевчук был судьей Европейского суда по правам человека ad hoc от Украины в течение 2009 года и с 2012 года.

Избрание главы КС несколько раз срывалось, в частности, из-за невыдвижения кандидатур.

Шевчук родился 11 июня 1969 года в городе Харьков. Образование получил в Украинской юридической академии (ныне — Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого"), где некоторое время работал ассистентом кафедры теории государства и права.

В период с 1997 по 2000 год работал в КСУ научным консультантом одного из судей, а после этого работал директором Центра сравнительного права при Минюсте.

С 2004 года занимался преподавательской и научной деятельностью в Международном Соломоновом университете и в Киево-Могилянской академии.

В течение 2009 года и с 2012 года — судья Европейского Суда по правам человека ad hoc от Украины. Основатель Ассоциации юристов Украины, член Украинской ассоциации международного права.

В марте 2014 Верховной Радой Шевчука назначен судьей Конституционного Суда Украины.