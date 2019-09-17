"Не на 20 лет, а пожизненно": Россия запретила въезд всем освобожденным из плена украинцам

Россия запретила въезд всем бывшим пленным украинцам / president.gov.ua

Россия запретила въезд на территорию своей страны всем 35 освобожденным в ходе многострадального обмена пленными 7 сентября украинцам, заявил адвокат Дмитрий Динзе.

При этом адвокат уточнил, что запрет "пожизненный".

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал он.

Кроме того, адвокат уточнил, что все делается "под соусом" безопасности Российской Федерации.

"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - отметил Дмитрий Динзе, передает Громадське радіо.

Читайте такжеВ РФ назвали вероятные сроки второго обмена пленными между Киевом и МосквойНапомним, ранее сообщалось, приговоренному в России на 12 лет журналисту Роману Сущенко, который вернулся в Украину в рамках долгожданного и многострадального обмена пленными 7 сентября, на 20 лет запретили въезжать на территорию РФ.

По информации, о помиловании и запрете въезжать в РФ Сущенко объявили в московском СИЗО Лефортово.

"Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный", - рассказал адвокат Сущенко Марк Фейгин.