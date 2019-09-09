Персона нон грата: Сущенко запретили ступать ногой в Россию на 20 лет

9 сентября 2019, 14:34

О помиловании и запрете въезжать в РФ Сущенко объявили в московском СИЗО Лефортово.

Роман Сущенко
Роману Сущенко запретили въезд в Росиию на 20 лет / фото: rbc.ua

Приговоренному в России на 12 лет журналисту Роману Сущенко, который вернулся в Украину в рамках долгожданного и многострадального обмена пленными 7 сентября, на 20 лет запретили въезжать на территорию РФ.

По информации, о помиловании и запрете въезжать в РФ Сущенко объявили в московском СИЗО Лефортово.

"Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный", - рассказал адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает Укринформ.

Отметим, Сущенко был задержан с нарушением международных норм 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже.

Читайте такжеПорошенко гневно прокомментировал приговор СущенкоНапомним, 7 августа стало известно, что журналист Сущенко подписал документы о согласии отбывать срок в Украине.

"Во время недавнего общения с Романом Сущенко по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали также и перспективы обмена, освобождение. Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине. Но преувеличивать значение этого факта не стоит. Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего часа. Планы российской стороны нам неизвестны", - сказал адвокат журналиста Марк Фейгин.

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