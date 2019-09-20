Новый этап в истории: "Гоблина" оставили "главой" Крыма еще на пять лет

Сергей Аксенов / Reuters

Приспешник крымских оккупантов Сергей Аксенов еще пять лет будет "руководить" украинским полуостровом. Российское издание РИА Новости сообщает, что коллаборанта поддержали 74 представителя так называемого республиканского парламента.

Отмечается, что перед голосованием Аксенов заявил о новом этапе в истории Крыма.

"За пять лет наш полуостров, образно говоря, "врос" в Россию, как растение врастает в родную почву, которая дает ему все необходимое для жизни. Устранены все инфраструктурные и другие ограничения, которые мешали развитию", - заявил пособник оккупантов.

Напомним, что власти Российской Федерации в 2014 году аннексировали украинский полуостров, после чего там якобы провели референдум. 17 марта Аксенов объявил себя главой украинского полуострова. 18 марта 2014 года в Кремле подписали так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. При этом ни одна цивилизованная страна не признала аннексию Крыма, а западные государства ввели санкции против РФ. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма. Кроме того, в СБУ открыла уголовное дело против Аксенова за нарушение конституционного строя страны.

Напомним, что так называемый глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов высказался против идеи дать полуострову двойное название Республика Крым – Таврида.