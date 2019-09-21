Трамп засекретил разговор с Зеленским: Байден потребовал продолжения банкета

Байден назвал поведение Трампа отвратительным / Reuters

Конкурент Дональда Трампа на выборах президента США от Демократической партии Джозеф Байден не смог промолчать после сообщений о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, о том, что Трамп давил именно на Зеленского, заявили сразу несколько авторитетных американских СМИ, включая The Washington Post и New York Times.

В свою очередь Трамп официально отверг не только участие Зеленского в этой истории, но и сам факт давления.

Трамп в своем твиттере заверил, что у него был "совершенно идеальный" разговор – не уточняя при этом имя собеседника.

Так вот, Джо Байден назвал реакцию Трампа отвратительной.

"Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях", - сказала Баййден.

По его словам, Трамп должен показать расшифроку телефонного разговора с Зеленским.

"Минимум, который должен сейчас сделать Дональд Трамп, это немедленно опубликовать расшифровку телефонного разговора, о котором идет речь. Чтобы американский народ мог дать свою оценку действиям президента", - сказано в заявлении Джозефа Байдена передает УП.

Читайте такжеЯзык - враг: Адвокат Трампа признался, что давил на Киев из-за дела БайденаНапомним, ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что президент США Дональд Трамп не давил на главу украинского государства Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июле.

Министр иностранных дел убежден, что Украину норовят затащить в борьбу между республиканцами и демократами в США.

"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Эта беседа была длинной, была дружеской, и она касалась многих вопросов, порой на которые надо было иметь довольно серьезные ответы", - сказал Пристайко.