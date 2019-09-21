Активисты узнали, кто в Раде "филонил": названы фамилии нардепов

Больше всего "прогульщиков" - из Оппозиционной платформы - За Жизнь, узнали в Комитете избирателей Украины.
В Верховной Раде IX созыва с начала работы почти все голосования - 90% - без уважительной причины пропустили 17 народных избранников.
Больше всего голосований пропустили нардепы из фракции Оппозиционная платформа - За Жизнь - 14 человек, двое "прогульщиков" - из депутатской группы За будущее и один - представитель Батькивщины, сообщили в общественной организации Комитет избирателей Украины.
По ее данным, "прогульщики", как правило, были на заседании парламента, однако не принимали участия в голосовании.
Также в организации назвали фамилии нардепов-"прогульщиков":
- Вадим Рабинович (участвовал в 1% голосований Рады)
- Юрий Солод (2%)
- Ренат Кузьмин (3%)
- Вадим Столар (5%)
- Юрий Бойко (5%)
- Виктор Медведчук (5%)
- Юлия Левочкина (5%)
- Член депутатской группы За будущее Антон Яценко (6%)
- Григорий Суркис (6%)
- Тарас Козак (6%)
- Александр Фельдман (6%)
- Игорь Абрамович (6%)
- Анатолий Урбанский (6%)
- Сергей Ларин (6%)
- Нардеп от Батькивщины Сергей Тарута (7%)
- Александр Пузанов (10%)
- Виталий Борт (10%).
Напомним, первое заседание Верховной Рады IX созыва состоялось 29 августа. Большинство мест в парламенте досталось партии президента Владимира Зеленского Слуга народа, она создала монокоалицию.