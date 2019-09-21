Активисты узнали, кто в Раде "филонил": названы фамилии нардепов

На заседаниях Верховной Рады "филонили" 17 нардепов, сообщили активисты / УНИАН

В Верховной Раде IX созыва с начала работы почти все голосования - 90% - без уважительной причины пропустили 17 народных избранников.

Больше всего голосований пропустили нардепы из фракции Оппозиционная платформа - За Жизнь - 14 человек, двое "прогульщиков" - из депутатской группы За будущее и один - представитель Батькивщины, сообщили в общественной организации Комитет избирателей Украины.

По ее данным, "прогульщики", как правило, были на заседании парламента, однако не принимали участия в голосовании.

Также в организации назвали фамилии нардепов-"прогульщиков":

Вадим Рабинович (участвовал в 1% голосований Рады)

Юрий Солод (2%)

Ренат Кузьмин (3%)

Вадим Столар (5%)

Юрий Бойко (5%)

Виктор Медведчук (5%)

Юлия Левочкина (5%)

Член депутатской группы За будущее Антон Яценко (6%)

Григорий Суркис (6%)

Тарас Козак (6%)

Александр Фельдман (6%)

Игорь Абрамович (6%)

Анатолий Урбанский (6%)

Сергей Ларин (6%)

Нардеп от Батькивщины Сергей Тарута (7%)

Александр Пузанов (10%)

Виталий Борт (10%).

Напомним, первое заседание Верховной Рады IX созыва состоялось 29 августа. Большинство мест в парламенте досталось партии президента Владимира Зеленского Слуга народа, она создала монокоалицию.