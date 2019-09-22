Телефонный разговор Трампа и Зеленского: неугомонный Байден накаляет ситуацию

Байден обвинил Трампа в злоупотреблении властью / Reuters

Главный противник Дональда Трампа на предстоящих в 2020 году выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден никак не угомониться по поводу телефонных переговоров лидеров Украины и США.

Речь идет о телефонном разговоре, который состоялся летом, и в ходе которого Трамп настаивал на том, чтобы Владимир Зеленский повлиял на расследование дела Байдена и его сына.

К слову, о том, что Трамп давил именно на Зеленского, заявили сразу несколько авторитетных американских СМИ, включая The Washington Post и New York Times.

В свою очередь Трамп официально отверг не только участие Зеленского в этой истории, но и сам факт давления.

Так вот, Джо Байден требует начать расследование.

"Похоже, это чрезмерное злоупотребление властью. Позвонить по телефону иностранному лидеру, который просит помощи у Соединенных Штатов, спросить обо мне и намекать на расследование ... это возмутительно", - сказал Байден во время кампании в Айове, передает Reuters.

Читайте такжеТрамп не давил: Украину втягивают в войну между республиканцами и демократами - ПристайкоНапомним, ранее Джо Байден назвал реакцию Трампа отвратительной и потребовал расшифровку телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях", - сказала Баййден.



