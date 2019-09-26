Зеленский сказал, в чем убедил Трампа относительно Крыма

Дональда Трампа удалось убедить, что Крым - Украина, полагает Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский считает, что во время встречи убедил американского коллегу Дональда Трампа в важном факте относительно Крыма - полуостров является территорией Украины.

Глава США сказал, что Киеву нужно работать для возвращения Крыма, а американские власти будут ему помогать, сообщил Зеленский в Нью-Йорке во время общения с украинскими СМИ, пишет Укринформ.

По словам главы нашей страны, он рассказал лидеру Штатов, что Крым - красивое место и хорошая часть красивой Украины.

"…И мне кажется - так я услышал, что он согласен, что это наша родная земля, и что мы будем ее возвращать", - подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский отметил, что раньше Трамп имел сомнения насчет того, что Крым украинский. "…Вы знаете, что раньше были высказывания (Трампа - Ред.) - мол: "Какие там люди? На каком языке они разговаривают?". Если, мол, не на украинском языке разговаривают, то это скорее не Украина, чем Украина", - заявил президент.

Напомним, 25 сентября в Нью-Йорке Владимир Зеленский впервые встретился с Дональдом Трампом. Встреча Зеленского с президентом США состоялась на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.