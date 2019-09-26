Зеленский сказал, в чем убедил Трампа относительно Крыма

Крым является хорошей частью красивой Украины, отметил украинский лидер.
Президент Владимир Зеленский считает, что во время встречи убедил американского коллегу Дональда Трампа в важном факте относительно Крыма - полуостров является территорией Украины.
Глава США сказал, что Киеву нужно работать для возвращения Крыма, а американские власти будут ему помогать, сообщил Зеленский в Нью-Йорке во время общения с украинскими СМИ, пишет Укринформ.
По словам главы нашей страны, он рассказал лидеру Штатов, что Крым - красивое место и хорошая часть красивой Украины.
"…И мне кажется - так я услышал, что он согласен, что это наша родная земля, и что мы будем ее возвращать", - подчеркнул глава украинского государства.
Зеленский отметил, что раньше Трамп имел сомнения насчет того, что Крым украинский. "…Вы знаете, что раньше были высказывания (Трампа - Ред.) - мол: "Какие там люди? На каком языке они разговаривают?". Если, мол, не на украинском языке разговаривают, то это скорее не Украина, чем Украина", - заявил президент.
Напомним, 25 сентября в Нью-Йорке Владимир Зеленский впервые встретился с Дональдом Трампом. Встреча Зеленского с президентом США состоялась на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.