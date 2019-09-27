Инвалиды Рады: глава Мининфраструктуры рассказал, чем опасны сидения в парламенте

Владислав Криклий / УНИАН

В Верховной Раде необходимо обустраивать открытый офис, поскольку нынешние рабочие места народных депутатов в зале заседаний крайне неудобны.

Такое мнение глава Мининфраструктуры Владислав Криклий озвучил в интервью 24 каналу

"Думаю, что в Верховной Раде точно нужно создать открытый офис. Вот, когда жалуются, что кто-то прогульщиком, я понимаю тех прогульщиков,- отметил Криклий.

Криклий даже сапеллировал к своему, крайне недолгому опыту работы нардепом.

"Я посидел с утра до вечера там в первый сессионный день. Но там настолько неудобные кресла, они коротенькие, коленки, ноги как-то упираются. Очень неудобный угол. Ноги начинают неметь и я потом просто не мог встать. Я не представляю, как в них можно неделю подряд не вставая там сидеть. можно инвалидность там получить, и я не шучу ", - заявил он.

Напомним, ранее Криклий рассказал о том, какое будущее ждет самолеты и поезда из Украины в РФ. До этого глава Мининфраструктуры рассказал о будущем гиперлупа в Украине и о телепортации.

