Преемник Омеляна рассказал про будущее гиперлупа в Украине и телепортацию

Криклий рассказал про будущее гиперлупа в Украине и телепортацию / minfi.com.ua

Владислав Криклий, сменивший Владимира Омеляна на посту главы Мининфраструктуры, заявил, что у нас скорее заработает технология телепортации, чем проект Hyperloop в Украине.

"Идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать", – отметил министр.

Он констатировал, что "в нашем случае, к сожалению, гиперлупа не будет".

Читайте также"Пять лет пи*дили деньги, козел, где гиперлуп?": неугомонному Омеляну навесили фиников в СетиПри этом Криклий пообещал развивать инфраструктутру Украины "максимально по всем направлениям".

Ранее Омелян признался, что гиперлупом поднимал моральный дух украинцев. По словам экс-чиновника, если инвесторы придут, реализация проекта будет продолжена.

"Идея очень проста. Я просто хотел, чтобы украинцы поверили в себя, что мы готовы смотреть вперед, выбирать новые сверхсовременные технологии", – заявил Омелян.