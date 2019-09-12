"Имбецил": Омелян признался, что гиперлупом поднимал моральный дух украинцев

Омелян / УНИАН

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян признался, что его задея с внедрением в Украине гиперлупом была прожектом, который должен был поднять дух украинцев.

"Идея очень проста. Я просто хотел, чтобы украинцы поверили в себя, что мы готовы смотреть вперед, выбирать новые сверхсовременные технологии", - сказал Омелян в комментарии Буквам.

По его словам, это была частная инициатива, а не государственная политика – направлять государственный ресурс на строительство транспорта нового поколения.

"Я счастлив, что во время моей каденции Украина была участником этого проекта. Посмотрим, если у нас будет финансовая поддержка со стороны европейских доноров, мы обязательно это продолжим реализовывать", - сказал Омелян, добавив, что хотел, чтобы Украина была разработчиком и производителем технология.

В соцсетях заявление экс-министра вызвало раздражение.

"То есть идиота он изображал осознанно", "Имбецил", "Не покатаемся, значит?", "Отправить на принудительное лечение", - пишут комментарии.

Перед своим уходом с поста Омелян обвинил Зеленского в распространении порнографии.

Также он высмеял указ нового президента о ремонте дорог.