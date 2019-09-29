Политолог сказал, когда между Украиной и Россией наступит настоящий мир

Настоящий мир между Украиной и РФ возможен при одном условии, полагает политолог / "Фокус"

Политолог Михаил Басараб считает, что между Украиной и Российской Федерацией настоящий мир наступит только тогда, когда украинцы смогут защитить себя от вмешательства РФ во всех сферах.

Мир на российских условиях всегда заканчивался еще большими проблемами, рассказал эксперт в интервью Фактам.

Собеседник полагает, что сейчас с Кремлем нельзя начинать разговор об уступках и компромиссах, поскольку это "прямая дорога к национальной трагедии".

"…В 20-х годах прошлого века Украина получила от России мир. Но вспомните, сколькими десятками миллионов жизней Украина потом заплатила за этот фальшивый мир", - отметил политолог.

Ранее экономист, бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов говорил, что Украина может вернуть захваченные РФ Крым и часть Донбасса, но для этого необходима колоссальная кровопролитнейшая мировая война.