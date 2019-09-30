Судьба Трампа: Луценко согласился дать показания в Конгрессе США

Луценко готов дать показания в Конгрессе США / УНИАН

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, который ранее "слинял" из Украины в Великобританию, заявил, что готов в случае надобности давать показания в деле об импичменте в отношении президента Дональда Трампа в США.

"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - высказался Луценко.

При этом экс-генпрокурор Украины подчеркнул, что лично с Дональдом Трампом никогда не разговаривал, а вот с его юристом Руди Джулиани встречался не раз и обуждал расследование дела Байдена.

К слову, Луценко при этом уточнил, что его общение с адвокатом Трампа было обычным, никто никому задач не ставил.

Кроме того, Луценко обратил внимание на отсутствие оснований проводить в Украине расследование относительно оппонента Трампа - Джо Байдена, и его сына, передает ВВС.

Напомним:

30 сентября глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.

"Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа.

При этом Зеленский уточнил, что он к этому не имеет отношения.

"Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", - добавил президент.

Читайте такжеПалата представителей США провалила резолюцию против импичмента Трампа30 сентября адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани возмутился заявлениями бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, что "Хантер Байден не нарушал законов Украины".

"Я не могу поверить, насколько слепы наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррупционно закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании.

Расследования не было. Где отчет? Используйте здравый смысл – те, кто его не лишился. Проанализируйте это...", - сказал адвокат Трампа.