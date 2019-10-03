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Будет ли удар с неба? Эксперт рассказал, чего ждать Украине от Путина

3 октября 2019, 05:23

По мнению Путина, захватить Украину будет эффективнее не с помощью агрессии и физической оккупации, а с помощью "мягкой силы".

Андрей Илларионов
П олностью исключать силовой сценарий нельзя, уверен Андрей Илларионов / УНІАН

Российский экономист, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов считает, что вероятность авиационного или ракетного удара России по Украине достаточно низкая, однако полностью исключать такой вариант нельзя.

"После очень болезненных уроков 2014-2015 годов Путин (президент РФ Владимир Путин, - ред.) пришел к выводу о том, что захватить Украину, установить контроль над ней гораздо эффективнее будет не с помощью вооруженных сил, агрессии и физической оккупации, а тем более ракетно-ядерного или авиационного удара по Украине, а с помощью "мягкой силы": подкупа, шантажа, угроз, уговоров, а также с использованием дипломатических механизмов типа Минских соглашений, "формулы Штайнмайера" и переговоров в "нормандском формате"", - сказал Илларионов во время чата на Главреде.

Эксперт считает, что полностью исключать силовой сценарий нельзя, но вероятность такого развития событий чрезвычайно низкая.

"Потому что, по мнению Путина, сейчас открылась исключительно благоприятная перспектива установить контроль над Украиной с помощью гораздо более дешевых средств: шантажа и подкупа украинской элиты, а также с помощью проведения дипломатических переговоров, в результате которых сама украинская элита передаст контроль над Украиной в руки Путина", - отметил Илларионов.

Читайте такжеВ Кремле назвали сроки проведения встречи в "нормандском формате"Напомним, Дарка Олифер, спикер экс-президента Украины, главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, обнародовала фото оригинального текста формулы Штайнмайера, который был подписан 1 октября в Минске. 

Во вторник президент Владимир Зеленский заявил, что препятствий для проведения встречи в "нормандском формате" большем нет.  Кроме того, Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей

Донбасс Россия Минские соглашения ракетный удар Андрей Илларионов новости Украины формула Штайнмайера
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