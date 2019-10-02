"Любимая пустолайка Петюни" заснул прямо в Раде, как "шоколадный": курьезное видео

Алексей Гончаренко заснул прямо в Раде / Униан

Нардеп от партии экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность Алексей Гончаренко, известный своими одиозными выходками, 2 октября уснул прямо на заседании парламента, как это делал Петр Порошенко.

Телеканал Наш "поймал" на видео спящего Гончаренко, который сидя решил вздремнуть. В ролике видно, как народный избранник непроизвольно посасывает нижнюю губу. Его коллеги ведут себя тихо, стараясь не будить депутата.

В сети с юмором отнеслись к спящему законотворцу, прозвав его "шавкой" Порошенко.

"Любимая пустолайка Петюни налаялась, теперь отдыхает. Ничего не меняется в ВР, как был блошиный рынок так ничего не изменилось", - написал Дмитрий Смольников.

"Лучше пусть спит, чем будет губошляпить!", - отметила Зоя Чернецкая.

"Видать, всю ночь ему глиномесы рвали его шоколадный глаз", - написал Remington r.

"Пока хозяин не дал команду "фас и голос", шавка спит", - заявил Олег Нитович.

"Бозимой, спит и подсасывает. Видно, не дососал", - заметила Лариса Лариса.

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