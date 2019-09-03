Одиозный прихвостень Порошенко предложил сделать из Рады Квартал 95

Алексей Гончаренко предложил сделать из Рады Квартал 95 / Униан

Нардеп от партии экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность Алексей Гончаренко, известный своими одиозными выходками, на этот раз отличился "рационализаторским" предложением сократить число депутатов в Раде до 95 человек.

Гончаренко не понравился законопроект о сокращении парламента до 300 человек (сейчас 450 депутатов), который сегодня большинством голосов одобрила Рада.

Цифра в 95 нардепов выбрана Гончаренко неспроста: это намек на Квартал 95 – студия шоу-выступлений, экс-лидером который был нынешний президент Владимир Зеленский.

"300 депутатов – какая интересная новелла. А у меня другое предложение – давайте сделаем 95. Чтобы уже полный Квартал 95 здесь был. Чтобы полностью соответствовало духу президента. Я уже подготовил законопроект о 95. Кто хочет присоединиться – подписывайте, сделаем 95", – паясничал Гончаренко на трибуне.

В итоге Европейская солидарность уже традиционно проголосовала против президентской инициативы.

Ранее Рада направила в КСУ закон Зеленского о санкциях против депутатов-нарушителей. Зеленский предлагает досрочно прекращать полномочия народного депутата в случае неличного голосования.

Напомним, в октябре 2018-го Гончаренко устраил перформанс и надел зеленые перчатки, готовясь к возвращению делегации России в ПАСЕ. Однако на этом он не остановился и там же, в кулуарах ПАСЕ подарил российской телепропагандистке Ольге Скабеевой туалетную бумагу с изображением Владимира Путина.