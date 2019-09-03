Мандат на бочку: Рада направила в КСУ закон Зеленского о санкциях против депутатов-нарушителей

Владимир Зеленский хочет наказывать депутатов-прогульщиков / Фото: УНИАН

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада Украины голосами 279 народных избранников направила в Конституционный суд проект закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Отметим, вместе со Слугой народа за решение голосовали фракции Батькивщина и Оппозиционная платформа – За жизнь.

В то же время, партия бывшего президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность голосовала против.

Добавим, что идея законопроекта №1027 принадлежит президенту Владимиру Зеленскому.

К слову, документ предлагает внести изменения в статью 81 Конституции.

Зеленский предлагает досрочно прекращать полномочия народного депутата в случаях:

- неличного голосования в парламенте при условии установления такого факта судом.

- отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии; в таком случае полномочия прекращает Верховный суд.

- прекращение гражданства или выезд на постоянное проживание за пределы государства; в таком случае полномочия прекращает Рада.

Читайте такжеОтмена монополии адвокатов: Рада дала зеленый светНапомним, ранее сообщалось, новоизбранная Верховная Рада 9-го созыва проголосовала за включение в повестку дня законопроекта о сокращении количества нардепов до 300 и отмене мажоритарной избирательной системы и направила на рассмотрение в Конституционный суд.

За такое решение свои голоса отдали 258 нардепов, против – 27, еще 50 воздержались. Это первое из трех голосований, необходимых в рамках процедуры внесения изменений в Конституцию.

Подал законопроект президент Владимир Зеленский. Он предлагает внести изменения в статьи 76 и 77.