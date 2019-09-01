"Парламентские приставы, съедят кнопкодавов": на Юзика возложили ответственную миссию

Украинцы хотят, чтобы Юзик и Ко следили за кнопкодавами / Facebook/Mihail Shnayder

Новая Верховная Рада уже начала свою работу. В Сети появились яркие фотографии новоизбранных депутатов.

Но не дает украинцам покоя снимок, на котором запечатлен новоиспеченный нардеп Юрий Корявченков (Юзик), который ранее попрощался с Кварталом 95. Он грозно всматривается в зал. Украинцы сразу предположили, что он следит за кнопкодавами. Кроме того, они хотели бы, чтобы "двое на фото" наказывали за кнопкодавство.

"Страшный сон для всех прогульщиков и кнопкодавов, рады 9-го созыва", - написал в Facebook Михаил Шнайдер.

"На каждую сторону трибуны. Чтоб ни одна мышь не пролезла", - оставил комментарий под фото пользователь Сети Yankolin Yan Kolin.

"Парламентські пристави? Будуть виховувати кнопкодавство?", - спросил Юрий Эдвард Губини.

"А теперь вам торба", - сказал Руслан Павлищук.

"Тяжёлая кавалерия", - говорит Виктор Харченко.

"Поставить на вході, щоб ніхто по кулуарам не шлявся під час роботи", - предложила Татьяна Журавская.

"Я тоже боюсь что они кого то съедят за кнопкодавство....", - высказался Юрий Яников.

"Главное, что бы не пальцы ломали, а руки выдергивали от самой шеи", - сказал Юрий Ковтонюк.

"З'їдять кнопкодавів", - убежден Андрей Дончук.

Читайте такжеРада приняла в первом чтении закон о борьбе с "кнопкодавами"Напомним, актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков, известный как Юзик, победил на внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №33 в Кривом Роге.

Юрий Корявченков баллотировался в парламент от партии Слуга народа. Как свидетельствуют данные на сайте ЦИК, за него проголосовали 60,90% избирателей - это почти 43 тысячи человек. На данный момент обработаны 97,72% протоколов.