"Парламентские приставы, съедят кнопкодавов": на Юзика возложили ответственную миссию

Украинцы в Сети обсуждают фото грозного Юрия Корявченкова с Верховной Рады.
Новая Верховная Рада уже начала свою работу. В Сети появились яркие фотографии новоизбранных депутатов.
Но не дает украинцам покоя снимок, на котором запечатлен новоиспеченный нардеп Юрий Корявченков (Юзик), который ранее попрощался с Кварталом 95. Он грозно всматривается в зал. Украинцы сразу предположили, что он следит за кнопкодавами. Кроме того, они хотели бы, чтобы "двое на фото" наказывали за кнопкодавство.
"Страшный сон для всех прогульщиков и кнопкодавов, рады 9-го созыва", - написал в Facebook Михаил Шнайдер.
"На каждую сторону трибуны. Чтоб ни одна мышь не пролезла", - оставил комментарий под фото пользователь Сети Yankolin Yan Kolin.
"Парламентські пристави? Будуть виховувати кнопкодавство?", - спросил Юрий Эдвард Губини.
"А теперь вам торба", - сказал Руслан Павлищук.
"Тяжёлая кавалерия", - говорит Виктор Харченко.
"Поставить на вході, щоб ніхто по кулуарам не шлявся під час роботи", - предложила Татьяна Журавская.
"Я тоже боюсь что они кого то съедят за кнопкодавство....", - высказался Юрий Яников.
"Главное, что бы не пальцы ломали, а руки выдергивали от самой шеи", - сказал Юрий Ковтонюк.
"З'їдять кнопкодавів", - убежден Андрей Дончук.
Читайте такжеРада приняла в первом чтении закон о борьбе с "кнопкодавами"Напомним, актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков, известный как Юзик, победил на внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №33 в Кривом Роге.
Юрий Корявченков баллотировался в парламент от партии Слуга народа. Как свидетельствуют данные на сайте ЦИК, за него проголосовали 60,90% избирателей - это почти 43 тысячи человек. На данный момент обработаны 97,72% протоколов.