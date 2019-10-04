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Полковник назвал единственное условие возвращения Крыма и Донбасса

4 октября 2019, 00:27

Сегодня никто не хочет проливать кровь и погибать за захваченные РФ территории, отметил эксперт.

Крым и Донбасс могут вернуться в Украину при единственном условии, считает Олег Жданов - Возвращение Крыма в Украину
Крым и Донбасс могут вернуться в Украину при единственном условии, считает Олег Жданов / Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что захваченный Российской Федераций Крым и неподконтрольная Киеву часть Донбасса могут вернуться в Украину, если российский президент Владимир Путин начнет чувствовать риск потери власти.

Силовой вариант освобождения захваченных территорий ставим последним в списке, поскольку сегодня никто не хочет проливать кровь и погибать, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, возможен также "иранский вариант".

"…вариант, когда Россия станет изгоем в мире, как в свое время Иран, когда против него весь мир ввел санкции (кстати, и это не слишком помогло - мы видим, как ведет себя сейчас Иран). Поэтому остается главное - власть Владимира Путина", - заявил собеседник.

Жданов сказал, что Донбасс и Крым могут вернуться в Украину только при условии, если Путин начнет чувствовать риск потери власти в России, "это - единственное условие, это - его единственное слабое место".

Ранее экономист, бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов говорил, что Крым и Донбасс могут вернуться под контроль Киева, но для этого, в первую очередь, понадобится колоссальная кровопролитнейшая мировая война.

Донбасс Крым Владимир Путин Олег Жданов
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