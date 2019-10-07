Упростить въезд граждан на Донбасс: Зеленский дал задание Кабмину и Генштабу

Владимир Зеленский дал задание Кабмину упростить въезд на Донбасс / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее с силовиками обсудил ситуацию на Донбассе, поручил Кабинету министров рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.

Отметим, указ №738, текст которого размещен на сайте Офиса президента, был издан с целью создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, обеспечения восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская" и других контрольных пунктов въезда / выезда.

"Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещении товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и о выезде лиц, перемещении товаров с этих территорий", - сказано в документе.

Кроме того, Кабмин должен организовать предоставление медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения на пунктах въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля.

В свою очередь, Генштаб должен обеспечить своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец и бесперебойное функционирование КПВВ "Станица Луганская".

Читайте такжеНовое разведение сил на Донбассе: в ОБСЕ назвали дату началаНапомним, ранее в Слуге народа рассказали о судьбе боевиков на Донбассе. Боевики, которые воевали на стороне России, могут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск, а могут остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах, заявил народный депутат фракции Слуга Народа Богдан Яременко.

"Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т. д. – пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия – пусть остаются", - отметил нардеп.

По его словам, "это проблема России и этих людей".