В ГБР рассказали о подозрении Порошенко

Роман Труба рассказал о подозрении Порошенко / УНИАН

В среду, 9 октября, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что у ведомства пока нет проекта подозрения о совершении преступления пятым президентом Петром Порошенко, против которого ранее завели новое дело.

"Могу ответить за действия следователей ГБР. По состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко", - сказал Труба.

В то же время директор ГБР уточнил, что объявление подозрения – не тайный процесс, и если ГБР получит доказательства вины Порошенко, то общество обязательно об этом узнает.

"На этом этапе мы проводим комплекс следственных действий для установления наличия или отсутствия состава преступления в действиях высокопоставленных чиновников", - добавил Труба, передает УП.

В то же время Труба обратил внимание, что Петр Порошенко не хочет сотрудничать с ГБР в рамках расследования всех указанных производств, несмотря на то, что дача показаний в первую очередь необходима самому экс-президенту.

"Петр Порошенко должен понимать, что в его интересах дать показания для того, чтобы следователи как можно быстрее могли исследовать обстоятельства… К сожалению, экс-президент не разделяет такую позицию. Мы предлагаем сотрудничество, он предлагает противостояние. Мы предлагаем ему исследование всех обстоятельств дела, он занимается политикой возле помещения ГБР", - сказал Роман Труба.

Читайте такжеАдвокат из РФ поможет Порошенко отбиваться от Портнова и ГБРНапомним, ранее юрист Андрей Портнов после ареста до 4 декабря без права залога экс-нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского заявил, что такая же участь ждет пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода, и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора. Для того, чтобы в нашей стране это стало уроком для всех на десятки лет", - написал Портнов в своем Telegram.

Также ранее сообщалось, бывший президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, которые ведет Государственное бюро расследований.

По информации, ГБР расследует обстоятельства организации прохода кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив 25 ноября 2018 года.

Также следователи исследуют обстоятельства возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время заключения сделки в отношении завода Кузница на Рыбальском и телеканала Прямой.

Кроме того, ГБР расследует дело о возможном неправомерном влиянии Порошенко при проведении конкурсного отбора кандидатов при назначении членов Высшего совета правосудия, вмешательстве в работу судей Апелляционного суда Киева, Окружного административного суда Киева по делу о национализации Приватбанка, а также вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения на должности.