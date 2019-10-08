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Порошенко назвали следующим арестантом после Пашинского

8 октября 2019, 00:45

Экс-президенту посоветовали готовится к отправке в СИЗО.

Порошенко
Порошенко пригрозили тюрьмой / Reuters

Юрист Андрей Портнов после ареста до 4 декабря без права залога экс-нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского заявил, что такая же участь ждет пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода, и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора. Для того, чтобы в нашей стране это стало уроком для всех на десятки лет", - написал Портнов в своем Telegram.

Портнов пообещал делать все, чтобы пятый президент Украины попал в следственный изолятор.

Как ранее сообщалось, Пашинский заявил, что его арест на два месяца без права залога – это подарок президенту России Владимиру Путину на день рождения, поскольку именно 7 октября он отмечает 67-летие.

Также адвокат Пашинского утверждает, что его подзащитного могут убить в следственном изоляторе.

Госбюро расследований вынесло Сергею Пашинскому подозрение в причинении гражданину Вячеславу Химикусу 31 декабря 2016-го тяжкого телесного повреждения. ГБР объявило подозрение бывшему нардепу. Сам бывший нардеп заявил о том, что за вынесением подозрения ему стоит Андрей Портнов.

Напомним, ранее стали известны подробности стрельбы, которую устроил 31 декабря 2016 года экс-народный депутат от фракции Народный фронт Сергей Пашинский. Потерпевший настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и выстрелили в оппонента без предупредительного выстрела.

Петр Порошенко Сергей Пашинский Андрей Портнов новости Украины
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