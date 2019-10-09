Много - не мало: против Порошенко завели новое дело

Петр Порошенко / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло новое уголовное производство против пятого президента (2014-2019) Петра Порошенко - по факту возможного декларирования недостоверной информации.

Соответствующее сообщение в среду, 9 октября, опубликовали журналисты агентства УН со ссылкой на ГБР. Также известно, что дело открыто по статье 366-1 УК Украины, а зарегистрировано по заявлению одного из нардепов.

Далее в ГБР планируют передать дело в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Напомним, ранее стало известно о том, что Петр Порошенко "засветился" в 12 уголовных делах, которые ведет Госбюро расследований.