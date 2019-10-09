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"Жаба душит, что кресло убежало": "хапуге" Порошенко напомнили о котлах на Донбассе

9 октября 2019, 21:05

Украинцы вспомнили, что пока Порошенко "набивал карманы" за счет войны, погибло немало "детей".

Порошенко не хочет отвода войск, народ вспомнил его грехи
Порошенко выступил против отвод войск на Донбассе / скриншот видео

В среду, 9 октября, бывший президент Украины Петр Порошенко разродился новым обвиненим в адрес власти из-за разведения войск на Донбассе.

"С уходом на мифические позиции 2016 мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот. Там за каждый метр заплачено жизнью украинских героев. Теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в чистое поле. Это - последствия разведения войск по так называемой "формуле Штайнмайера", - громогласно заявил Порошенко.

При этом Порошенко обратил внимание, что "простых решений – нету".

"Завершить все быстро - невозможно. Я сам когда-то должен был это признать", -  поделился опытом Порошенко, и дал несколько советов.

В частности, Порошенко напомнил требование Минска.

"Отвод - только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014. Россия и боевики должны вернуть две с половиной тысячи километров, это прямое требование Минска", - сказал Порошенко.

Отметим, в комментариях украинцы вспомнили, что пока Порошенко "набивал карманы", погибло немало "украинских детей".

"Завдяки тобі і втратили", - отметила Любовь Пухлий.

"Зараз є Президент Зеленський то йому треба до помагати зараз і всі разом йти до миру! Небеспека для України є велика. Що може зробити один палець та ні чого? А як є всі пальці разом то тоді багато спільного можна зробити.І ворога здолати. Україні треба мир, але не ціною життя людей", - убеждена Надежда Огородник.

"За годы своего президентства вы не думали сколько детей Украины погибли зря вы набивали свои корманы за счёт войны облажили работающих налогом на армию теперь вы лишились власти президента пора отвечать перед народом Украины когда", - сказал Юрий Бутко.

"Хапуга", - бросил в "огород" Порошенко Юрий Чорний.

"Жаба душить що крісло втекло,от не може ніяк вгамуватись,а Ви Петре допоможіть як ще можете по. Правді,а то фальшиво виходить, не довіряють люди Вам...", - отметила Еена Щепотева.

"Забавно читать комменты))) Процетов 95 "воинственных" порохоботов - женщины, кричащие за войну до победного конца)))", - добавил Дамир Камалов.

"Сам все послал, сколько людей в котлах уложили рот ещё его открывается", - подчеркнула Алла Смолярчук.

"Записки сумасшедшего. Перестаньте пить и поспите", -  посоветовала Юлия Волобуева.

"Боже, дай цій людині розуму, у нього дах їде", - убеждена Ольга Баленко.

Читайте также"Так свинье и надо": украинцы кусают локти, что "и*аната Пороха" таксист не отвез "в психушку" - видеоНапомним, ранее сообщалось, в среду, 9 октября, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" запустили сигнальную ракету, демонстрирующую готовность начать процесс отвода сил в районе Петровского на Донбассе.

Отметим, договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию на Донбассе.

В то же время ветераны АТО и ООС, а также активисты пытались прорваться в Золотое Луганской области.

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