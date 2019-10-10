Зеленский прокомментировал критику Меркель в разговоре с Трампом

Владимир Зеленский / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он не оскорбил канцлера Германии Ангелу Меркель.

Соответствующее заявление он сделал в рамках своего киевского пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Мы нашли взаимопонимание с канцлером Германии госпожа Меркель. Мне кажется, все понимают, почему так произошло, что произошло. Мне не стыдно ни за одно слово, которое я сказал. Потому что любое настроение любого разговора и любое слово рожденное через что-то. для этого я должен был это "нечто" для того, чтобы именно формат этого разговора был таким, какой вы читали. Я ни в коем случае не хотел обидеть [Ангелу Меркель - Главред], и я думаю, что я, имея тот фундамент, о котором я вам уже сказал выше, я никого не оскорблял. я не говорили о каких-то там детали и т.д. в этом разговоре. Поэтому я, честно, не вижу проблем по поводу результатов опубликования этого разговора ", - заявил Зеленский.

Напомним, некоторое время назад Белый дом под давлением общественности опубликовал текст телефонной беседы между Трампом и Зеленским. В разговоре президент США жестко распекал Германию и лично Ангелу Меркель - мол, она ничего не делает для Украины. Зеленский с ним соглашался. Кроме того Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.