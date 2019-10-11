Отставка Данилюка: Абромавичус "всплакнул"

Данилюк - яркий представитель команды реформаторов, полагает гендиректор Укроборонпрома.
Гендиректор госконцерна Укроборонпром Айварас Абромавичус считает, что отставка Александра Данилюка с поста секретаря СНБО - "потеря для Украины, конечно".
Экс-секретарь СНБО является ярким представителем команды реформаторов, рассказал управленец в интервью Радио НВ.
По словам собеседника, он знаком с новым главой СНБО - Алексеем Даниловым - и надеется, что получит его поддержку.
"…любые такие яркие представители команды реформаторов, которые уходят с занимаемых должностей - это потеря для страны", - заявил гендиректор.
Ранее сообщалось, что Александр Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО перед визитом президента Владимира Зеленского в США. Украинский лидер подписал заявление.
Позже Зеленский сообщил, что Данилюк подал в отставку, поскольку хотел стать премьером. Президент добавил, что у Данилюка были сложные отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.