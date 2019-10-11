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Отставка Данилюка: Абромавичус "всплакнул"

11 октября 2019, 17:28

Данилюк - яркий представитель команды реформаторов, полагает гендиректор Укроборонпрома.

Айварас Абромавичус назвал отставку Александра Данилюка
Айварас Абромавичус назвал отставку Александра Данилюка "потерей для Украины" / Reuters

Гендиректор госконцерна Укроборонпром Айварас Абромавичус считает, что отставка Александра Данилюка с поста секретаря СНБО - "потеря для Украины, конечно".

Экс-секретарь СНБО является ярким представителем команды реформаторов, рассказал управленец в интервью Радио НВ.

По словам собеседника, он знаком с новым главой СНБО - Алексеем Даниловым - и надеется, что получит его поддержку.

"…любые такие яркие представители команды реформаторов, которые уходят с занимаемых должностей - это потеря для страны", - заявил гендиректор. 

Ранее сообщалось, что Александр Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО перед визитом президента Владимира Зеленского в США. Украинский лидер подписал заявление.

Позже Зеленский сообщил, что Данилюк подал в отставку, поскольку хотел стать премьером. Президент добавил, что у Данилюка были сложные отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

СНБО отставка Айварас Абромавичус Александр Данилюк Алексей Данилов
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