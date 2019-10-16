Журналист сказал, чем Украина может шантажировать Кремль

На переговорах с РФ у Зеленского должен быть "пистолет", отметил журналист.
Журналист Кирилл Сазонов полагает, что на переговорах по части востока Украины Киев может шантажировать власти Российской Федерации возможностью признания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Если Украина признает "Л/ДНР", то захваченные боевиками территории станут головной болью Кремля, а не Киева, рассказал журналист в эфире ObozTV.
По словам собеседника, чтобы заставить Москву прислушаться к позиции Киева на переговорах, у президента Владимира Зеленского в руках должен быть какой-то "пистолет".
Сазонов считает, что в случае признания Украиной "Л/ДНР" российская власть "хватается за голову и говорит - зачем нам эта головная боль?".
"Нам нужна эта головная боль как раз в составе Украины под нашим контролем, с прозрачными границами, чтобы в случае чего использовать как плацдарм для наступления, кошмарить всю остальную Украину, иметь свое политическое представительство в Верховной Раде…", - объяснил журналист позицию РФ.
Читайте такжеЗеленский назвал единственное отличие Донбасса от ПриднестровьяРанее сообщалось, что во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона выдвинула условия для реализации Минских соглашений - в частности, потребовала распустить "Л/ДНР". Позже в России обвинили Киев в отказе от "формулы Штайнмайера".
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.