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"Реформа во время агрессии РФ": министр обороны отчитался о 50 днях работы

21 октября 2019, 14:12

Новой команде Минобороны за эти 50 дней удалось провести экспресс-аудит состояния строительства жилья.

Андрей Загороднюк
Загороднюк отчитался о 50 днях работы / Фото: УНИАН

Министерство обороны за 50 дней работы нового правительства провело аудит состояния строительства жилья, согласовало концепцию относительно гособоронзаказа и открыло путь для осуществления закупок товаров и услуг через Агентство НАТО, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, который ранее заявил, что Украина строит новые позиции на Донбассе.

"Реформировать армию во время вооруженной агрессии РФ означает, что одни шаги мы должны делать сверхвзвешенно, другие - с десятикратным ускорением", - написал министр в Facebook.

Загороднюк сообщил, что новой команде Минобороны за эти 50 дней удалось провести экспресс-аудит состояния строительства жилья (речь идет, в том числе о казармах улучшенной планировки и общежитиях для контрактников).

Кроме того, новая команда разработала и согласовала концепцию нового закона об оборонных закупках.

"Этот документ должен обеспечить конкурентность в сфере закупок и снизить уровень "закрытости" гособоронзаказа", - обратил внимание министр обороны.

Также было инициировано внесение изменений в постановление правительства от 23 апреля 2014 года № 117, которые откроют путь для осуществления закупок товаров и услуг через Агентство НАТО по поддержке и снабжению.

"Эти инновации позволят по более конкурентным ценам закупать современные и качественные продукты питания и сухпайки для военнослужащих", - уточнил Загороднюк.

Загороднюк также уточнил, что начат осмотр состояния "фрагментированных" информационных систем Минобороны и ВСУ, включая исследовательские конструкторские разработки в этой сфере, чтобы также привести их к стандартам НАТО, в соответствии с Federated Mission Network.

Читайте такжеМинистр обороны Загороднюк пояснил планы на работу с ГенштабомНапомним, ранее Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о методах предотвращения коррупции в своем ведомстве.

"Я запретил себе встречаться с поставщиками. То есть, когда они звонят и говорят: "Давайте встретимся", я говорю: "Нет". Министр обороны не будет встречаться ни с одним поставщиком", - отметил министр.

По словам Загороднюка, встречи с партнерами могут проходить исключительно в коллективе, при этом разговор необходимо записывать. Он добавил, что это касается и всех директоров департаментов.

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