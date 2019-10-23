Организатор концертов Квартала и Тины Кароль: Зеленский назначил нового советника секретаря СНБО

Максим Ткаченко / Луганщина

Нардеп от партии Слуга народа (политсилы Слуга народа) Максим Ткаченко был назначен на пост советника секретаря СНБО Алексей Данилова.

Об этом сообщает портал Лига со ссылкой на представителей пресс-службы народного избранника.

"В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. Именно эта работа будет в унисон с моей работой в комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы", - заявил сам Ткаченко.

К слову, Ткаченко, как и Данилов, выходец из Луганска. Там он занимался организацией концертов. После начала войны на Донбассе Ткаченко перебрался в Киев и начал работать в компании "Квартал-концерт", организовывая гастроли Студии Квартал 95 и других артистов. В частности, он работал концертным директором Тины Кароль. В 2019-м Ткаченко был главой филиала избирательного штаба Владимира Зеленского по Луганской области на президентских выборах.

Напомним, ранее легендарный КВНщик и экс-телеведущий Сергей Сивохо был назначен на пост советника секретаря СНБО. Позднее он рассказал о своих планах на данном высоком посту.