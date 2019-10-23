Организатор концертов Квартала и Тины Кароль: Зеленский назначил нового советника секретаря СНБО

Миграция людей из шоу-бизнеса в высшие коридоры украинской власти продолжается.
Нардеп от партии Слуга народа (политсилы Слуга народа) Максим Ткаченко был назначен на пост советника секретаря СНБО Алексей Данилова.
Об этом сообщает портал Лига со ссылкой на представителей пресс-службы народного избранника.
"В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. Именно эта работа будет в унисон с моей работой в комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы", - заявил сам Ткаченко.
К слову, Ткаченко, как и Данилов, выходец из Луганска. Там он занимался организацией концертов. После начала войны на Донбассе Ткаченко перебрался в Киев и начал работать в компании "Квартал-концерт", организовывая гастроли Студии Квартал 95 и других артистов. В частности, он работал концертным директором Тины Кароль. В 2019-м Ткаченко был главой филиала избирательного штаба Владимира Зеленского по Луганской области на президентских выборах.
Напомним, ранее легендарный КВНщик и экс-телеведущий Сергей Сивохо был назначен на пост советника секретаря СНБО. Позднее он рассказал о своих планах на данном высоком посту.